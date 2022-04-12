Реставрационные мастерские Русского музея отмечают юбилей

В честь праздника специальная служба реставрации приоткрыла двери мастерских

Русский музей отмечает юбилей. 100 лет назад там открылась первая реставрационная комната. Сейчас это крупнейший в мире научно-реставрационный центр. Его отделы занимают целые дворцы и особняки. В честь праздника специальная служба реставрации прислушалась к многочисленным просьбам посетителей и приоткрыла двери мастерских, которые обычно для посторонних глаз недоступны.

Художник-реставратор Мария Третьякова завершает работу над портретом героя русско-турецкой войны. Дата написания этой картины — 1825 год, то есть генерал-майору на картине почти два века.

Впервые в своей истории Русский музей открывает двери в святая святых — собственные реставрационные мастерские - им уже ровно 100 лет!

"Начиналось все с одной мастерской в 1922 году, в апреле. И вот сегодня 15 мастерских и отделов, это уже научная реставрация. Раньше была обычная реставрация - теперь это химико-биологические исследования, которые предшествуют реальной реставрации", - рассказал гендиректор Русского музея Владимир Гусев.

Музей принимает на реставрацию около 1500 тысяч экспонатов ежегодно. В помощь специалистам - передовые технологии. В отделе химико-биологических исследований все предметы буквально изучают изнутри. Мельчайшие, меньше крупицы сахара, кусочки краски с поврежденных участков увеличивают под микроскопом в 800 раз, раскрывая профессиональные секреты художников 150-200-летней давности. Например, пигменты цветов: киноварь — для красного, аурипигмент — для светящегося желтого. Синий цвет можно было получить разными способами — толченый лазурит, кобальт, берлинская лазурь или смальта. Это зависело от даты создания картины.

У самого известного пользователя сине-зеленой гаммы — мариниста Ивана Айвазовского - есть картина, где Петр I зажигает огни для своих тонущих кораблей. Она находится в коллекции Русского музея, и каждый раз на выставках посетители удивляются: откуда такие мрачные монохромные цвета? Где знаменитое сапфировое небо и прозрачное бирюзовое море: как в Девятом валу? Оказывается, все это есть и здесь. Просто картина почти исчезла под многослойными лаковыми покрытиями, которые за 200 лет предыдущие реставраторы наносили для ее же сохранности.

"Все лаки – смоляные, масляные - в процессе бытования окисляются и приобретают более тёмный цвет. Таким образом наслаивается время. А чтобы освежить картину, её все время покрывали лаком", - отметила ведущий художник-реставратор Русского Музея Ольга Клёнова.

Сейчас полотно на реставрации. Мастера по миллиметру расчищают картину от лаковой пленки, оставляя на холсте лишь авторские краски. Шедевр светлеет на глазах. Работы завершатся к июню этого года, когда будет отмечаться 350-летие Петра I. И тогда, обещают ученые, можно будет снова разглядеть глубину моря, сферу неба и архитектуру облаков.

По международному профессиональному кодексу реставраторов, который строго соблюдают в Русском музее, все работы по созданию шедевров должны быть обратимыми. Это означает что все приемы, все средства, которые используются в процессе реставрации, можно было бы удалить, чтобы поколение следующих реставраторов могло добраться до авторского слоя.

Не дорисовывать, а лишь маскировать утраты. Этот благородный принцип незаметности, укоренившийся с самого зарождения знаменитой ленинградской реставрационной школы, и есть тот самый вклад в сохранность шедевров. Благодаря которому живопись, мебель, предметы искусства, которые хранятся в музее, дожили до наших дней в первозданном виде.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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