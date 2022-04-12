Мишустин продлил срок действия водительских прав

Это снизит административную нагрузку для бизнеса и граждан

Срок действия водительских прав в России продлен на три года. Это относится к свидетельствам на право управления транспортным средством, которые были действительны до 2022-2023 годов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства пояснил, что такое решение должно снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан. Отмечается, что мера коснется примерно 5 миллионов водителей.

Кроме того, как сообщил Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций, на год будут пролонгированы диагностические карты для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера. Эта мера коснется, по предварительным оценкам, около 600 организаций.

Одним из шагов по укреплению экономики станет также упрощение правил аренды земельных участков, на которых планируется создать импортозамещающие производства. Пакет поддерживающих экономику инициатив обойдется почти в 50 миллиардов рублей, передает ТАСС.

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