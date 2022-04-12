Опубликованы новые данные о пострадавших при стрельбе в Нью-Йорке

Полиция пока воздерживается называть инцидент терактом

Медицинские учреждения в нью-йоркском районе Бруклин приняли по меньшей мере 16 человек, пострадавших в результате стрельбы в метро. Полиция пока воздерживается квалифицировать инцидент как теракт.

Как сообщает телеканал ABC, инцидент произошел 11 апреля на станции нью-йоркского метро в районе 4-й авеню и 36-й улицы. Чернокожий мужчина в противогазе и желтом строительном жилете вступил в перепалку с пассажирами поезда, затем взорвал дымовую шашку. На следующей станции злоумышленник открыл стрельбу.

С места происшествия подозреваемый скрылся. В пожарной службе Нью-Йорка позже сообщили об обнаружении на станции нескольких не сработавших взрывных устройств. Однако эта информация не подтвердилась. О трагедии проинформировали президента США Джо Байдена.

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