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Минобороны сообщило о 38 уничтоженных объектах ВСУ

20:50
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Ликвидированы 6 опорных пунктов и более 120 украинских военных

ВКС России уничтожили 38 украинских военных объектов, в том числе склад боеприпасов. Артиллерия ликвидировала опорные пункты ВСУ и более сотни украинских военных, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них склад боеприпасов Тошковка в Луганской области, а также восемь районов сосредоточения украинской боевой техники в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области", - заявил Конашенков на брифинге.

По данным генерала, российские средства ПВО над населенными пунктами Очаков и Николаев сбили два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, российская артиллерия нанесла огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской механизированной бригады. Ликвидированы более 120 украинских военных, уничтожена бронетехника, передает ТВЦ.

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