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В Минобороны подсчитали потери украинской авиации и ПВО

21:15
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Счет ликвидированной наземной техники также идет на тысячи

В Минобороны России отчитались об уничтоженной военной технике ВСУ. Только украинская авиация лишилась 130 самолетов и почти сотни вертолетов, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотных летательных аппаратов", - заявил Конашенков.

Кроме того, по данным генерала, ВСУ потеряли 2153 танка и других боевых бронированных машин. Украинские военные лишились 241 установки реактивных систем залпового огня, 924 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 2 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники, передает "Интерфакс".

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