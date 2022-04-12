Песков отреагировал на заявление Киева о задержании Медведчука

В Кремле напомнили о большом числе фейков со стороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник вечером сообщил о задержании украинскими спецслужбами главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

В качестве подтверждения украинский политик привел в своем Телеграм-канале фотографию, где человек, похожий на Медведчука, сидит в наручниках.

"Проведена спецоперация благодаря Службе безопасности Украины", - прокомментировал Зеленский снимок.

Выложенную фотографию уже оценили в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он пока не может сообщить, насколько этот снимок соответствует действительности.

Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков со стороны Киева, приводит слова Пескова ТАСС.

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