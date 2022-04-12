Нацбаты разместили тяжелое вооружение в детсадах и школах Харькова

Огневые точки оборудованы также в населенных пунктах на территории Донбасса

Детские сады, школы и жилые кварталы Харькова превращены в огневые позиции. Националисты и ВСУ размещают там тяжелое вооружение, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах", - заявил Мизинцев. Генерал подчеркнул, что боевики с 10 апреля запретили мирным жителям эвакуироваться из города.

Похожая картина наблюдается в Северодонецке, Серебрянке и Белозерском на территории ЛНР и ДНР. Огневые позиции подразделений ВСУ оборудованы в общеобразовательных школах, приводит слова Мизинцева ТАСС.

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