ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нацбаты разместили тяжелое вооружение в детсадах и школах Харькова

21:52
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Огневые точки оборудованы также в населенных пунктах на территории Донбасса

Детские сады, школы и жилые кварталы Харькова превращены в огневые позиции. Националисты и ВСУ размещают там тяжелое вооружение, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Минобороны подсчитали потери украинской авиации и ПВО
Минобороны сообщило о 38 уничтоженных объектах ВСУ

"В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах", - заявил Мизинцев. Генерал подчеркнул, что боевики с 10 апреля запретили мирным жителям эвакуироваться из города.

Похожая картина наблюдается в Северодонецке, Серебрянке и Белозерском на территории ЛНР и ДНР. Огневые позиции подразделений ВСУ оборудованы в общеобразовательных школах, приводит слова Мизинцева ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.