Песков раскрыл планы Путина на Пасху

В Кремле надеются, что ковидных ограничений в этом году не будет

Президент России проведет праздник Пасхи в традиционном формате. Владимир Путин посетит пасхальное богослужение - как рассчитывают в Кремле, на сей раз без коронавирусных ограничений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает так или иначе. У нас с вами в прошлые годы были определенные ограничения, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, этих ограничений не будет", - сказал представитель Кремля.

Что касается традиционного военного совещания, то его в планах президента пока нет. Пока идет специальная военная операция на Украине, командный состав, скорее всего, очень занят, приводит комментарий Пескова РИА Новости.

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