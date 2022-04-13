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МИД России предупредил о риске завоза на Украину ядерного материала из третьих стран

08:34
  • среда
  • 13 апреля 2022

Не исключены также химические провокации

Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на территорию Украины из других стран. Такое мнение в среду, 13 апреля, высказал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
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Дипломат также рассказал, что украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, реализовать эти провокации могут подконтрольные киевскому режиму националисты.

Не исключено повторение террористических актов против предприятий с токсичными веществами, цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что западные государства могут пустить в ход оружие массового поражения для оправдания кризиса перед своими гражданами. Опасность ситуации, по словам сенатора, заключается в необходимости показать собственному населению "нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина".

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