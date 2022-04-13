МИД России предупредил о риске завоза на Украину ядерного материала из третьих стран

Не исключены также химические провокации

Нельзя исключать сценарий, при котором ядерный материал может быть завезен на территорию Украины из других стран. Такое мнение в среду, 13 апреля, высказал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Дипломат также рассказал, что украинские власти вынашивают планы по химическим провокациям в Донбассе, реализовать эти провокации могут подконтрольные киевскому режиму националисты.

Не исключено повторение террористических актов против предприятий с токсичными веществами, цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что западные государства могут пустить в ход оружие массового поражения для оправдания кризиса перед своими гражданами. Опасность ситуации, по словам сенатора, заключается в необходимости показать собственному населению "нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина".

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