Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных

Украинского политика задержала СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может обменять задержанного по уголовному делу руководителя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на граждан Украины, которые попали в плен.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней "и вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства", однако в ходе операции его задержали.

Предлагая обмен Медведчука на украинских пленных, Зеленский назвал важным, чтобы "наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский 12 апреля сообщил о задержании украинскими спецслужбами главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины. Медведчуку вменяют госизмену и пособничество терроризму. По тому же делу проходит экс-президент Украины Петр Порошенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"