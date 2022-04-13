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Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных

08:15
  • среда
  • 13 апреля 2022

Украинского политика задержала СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может обменять задержанного по уголовному делу руководителя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на граждан Украины, которые попали в плен.
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В своем видеообращении Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней "и вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства", однако в ходе операции его задержали.

Предлагая обмен Медведчука на украинских пленных, Зеленский назвал важным, чтобы "наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский 12 апреля сообщил о задержании украинскими спецслужбами главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины. Медведчуку вменяют госизмену и пособничество терроризму. По тому же делу проходит экс-президент Украины Петр Порошенко.

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