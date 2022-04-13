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Россия изъявила готовность продавать нефть дружественным странам по любой цене

08:55
  • среда
  • 13 апреля 2022

Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, считают в Минэнерго

Цены на нефть в сложившейся сложной обстановке прогнозировать сложно. Однако они могут подняться до 80-150 долларов за баррель. Такое мнение в среду, 13 апреля, высказал министр энергетики России Николай Шульгинов.
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Руководитель Минэнерго отметил, что ЕС вслед за США еще не дал "отказ как таковой" от закупки российских энергоресурсов. Однако чтобы нивелировать возможные потери, российские власти рассматривают альтернативные рынки и маршруты поставок, не связанные с Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Дружественным государствам Россия готова продавать нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, подчеркнул Шульгинов в интервью "Известиям".

11 апреля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза начали работу над шестым пакетом антироссийских санкций с "нефтяной опцией". Предполагается, что новые рестрикции затронут поставки нефти из России.

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