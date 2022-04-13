Россия изъявила готовность продавать нефть дружественным странам по любой цене

Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель, считают в Минэнерго

Цены на нефть в сложившейся сложной обстановке прогнозировать сложно. Однако они могут подняться до 80-150 долларов за баррель. Такое мнение в среду, 13 апреля, высказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Руководитель Минэнерго отметил, что ЕС вслед за США еще не дал "отказ как таковой" от закупки российских энергоресурсов. Однако чтобы нивелировать возможные потери, российские власти рассматривают альтернативные рынки и маршруты поставок, не связанные с Соединенными Штатами и Евросоюзом.

Дружественным государствам Россия готова продавать нефть и нефтепродукты в любом ценовом диапазоне, подчеркнул Шульгинов в интервью "Известиям".

11 апреля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страны Евросоюза начали работу над шестым пакетом антироссийских санкций с "нефтяной опцией". Предполагается, что новые рестрикции затронут поставки нефти из России.

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