ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сенатор Морозов: ЕС должен готовиться к худшему

09:05
  • среда
  • 13 апреля 2022

Европейцы ощутят на себе последствия антироссийских санкций

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию вокруг Украины. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил сенатор Игорь Морозов.

Почему риторика западных стран становится всё более агрессивной? Как долго Киев может рассчитывать на их помощь, учитывая рост экономических проблем в самой Европе? Насколько серьёзно следует отнестись к словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о готовности поддерживать Украину до её военной победы?

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике объяснил, что воинственное заявление Борреля направлено на внутреннюю аудиторию – необходимо мобилизовать жителей Европы и предупредить, что их ждут социальные проблемы.

"Когда ты говоришь о том, что нужна военная победа, ты призываешь европейцев затянуть потуже пояса, потому что будет еще хуже. Когда мы слышим такое от главного дипломата Европы, мы понимаем, что ЕС должен готовиться к самым худшим вариантам и последствиям антироссийских санкций", — заявил Морозов. Полный комментарий сенатора смотрите в видео.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о стремлении ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём превращает данную организацию в агрессивную машину НАТО.

При этом постых европейцев сейчас волнует не бряцание оружием, а цены на продукты и энергоносители. В чиновничьих кабинетах тем временем продолжают обсуждать санкции в отношении российских газа и нефти. Но единства в этом вопросе в Евросоюзе нет. По сообщениям прессы, новые ограничения на закупку наших энергоносителей могут не распространяться на те страны, которые сильно зависят от их поставок.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что момент для введения эмбарго на российский природный газ пока не настал. Он сообщил, что запасов голубого топлива в Германии хватит лишь до конца лета или начала осени. А в ОПЕК предупредили, что в результате нынешних и будущих рестрикций в отношении России мировой рынок может потерять более 7 миллионов  баррелей нефти в сутки. Это существенно выше тех объемов, которые может заместить картель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Флаги ЕС
Флаги ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.