Сенатор Морозов: ЕС должен готовиться к худшему

Европейцы ощутят на себе последствия антироссийских санкций

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию вокруг Украины. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил сенатор Игорь Морозов.

Почему риторика западных стран становится всё более агрессивной? Как долго Киев может рассчитывать на их помощь, учитывая рост экономических проблем в самой Европе? Насколько серьёзно следует отнестись к словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о готовности поддерживать Украину до её военной победы?

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике объяснил, что воинственное заявление Борреля направлено на внутреннюю аудиторию – необходимо мобилизовать жителей Европы и предупредить, что их ждут социальные проблемы.

"Когда ты говоришь о том, что нужна военная победа, ты призываешь европейцев затянуть потуже пояса, потому что будет еще хуже. Когда мы слышим такое от главного дипломата Европы, мы понимаем, что ЕС должен готовиться к самым худшим вариантам и последствиям антироссийских санкций", — заявил Морозов. Полный комментарий сенатора смотрите в видео.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о стремлении ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём превращает данную организацию в агрессивную машину НАТО.

При этом постых европейцев сейчас волнует не бряцание оружием, а цены на продукты и энергоносители. В чиновничьих кабинетах тем временем продолжают обсуждать санкции в отношении российских газа и нефти. Но единства в этом вопросе в Евросоюзе нет. По сообщениям прессы, новые ограничения на закупку наших энергоносителей могут не распространяться на те страны, которые сильно зависят от их поставок.

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что момент для введения эмбарго на российский природный газ пока не настал. Он сообщил, что запасов голубого топлива в Германии хватит лишь до конца лета или начала осени. А в ОПЕК предупредили, что в результате нынешних и будущих рестрикций в отношении России мировой рынок может потерять более 7 миллионов баррелей нефти в сутки. Это существенно выше тех объемов, которые может заместить картель.

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