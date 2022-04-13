Зеленский отказался встречаться со Штайнмайером из-за его связей с Россией

Когда-то он встречался с главой российского МИД Лавровым

Принимать не велено, хоть ты и Штайнмайер! В Сети обсуждают, как Зеленский президенту Германии дал от ворот поворот - отказался принимать высокого гостя. Некие обиженные источники в Киеве пояснили немецкому изданию Bild: "Решение связано с тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе в качестве министра иностранных дел с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым".

Такое пятно на биографии. Не смоешь. А ведь была ещё формула Штаймайера. Она была придумана, чтобы Киев исполнил Минские соглашения. Пророссийский отныне Франк-Вальтер Штаймайер подтвердил, что собирался в Киев, да не вышло: "Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели".

Украинский лидер достиг пика артистической карьеры, принимая высоких гостей из Европы, выступая онлайн перед платежеспособной публикой в европейских парламентах. Тут и страсть, и самопожертвование и протянутая рука. Помогите кто чем может.

А вот сценарий для выступления перед израильским Кнессетом Зеленскому явно написали люди, забывшие, как обращались украинские нацисты с евреями во время войны. Президент Украины сравнил страдания граждан своей страны с страдания евреев 80 лет назад. И попытался рассказать, как Украина помогала евреям во время Второй мировой! В Израиле ему ответили быстро.

"Уничтожение еврейского народа происходило, в том числе, на украинской земле. Война ужасна, но её сравнение с ужасами Холокоста и окончательным решением еврейского вопроса возмутительно!" - заявил председатель фракции "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич.

Зеленскому к провалам не привыкать – за деньги любой номер исполнит. Хождение по парламентам попытался подхватить украинский посол в Кении. Но там ему отказали, напомнив, что Кения уже приняла принципиальные решения.

Как теперь Штаймайер будет каяться перед Зеленским и украинскими нацистами, которым Германия подкидывает оружие? А мы уже знаем. Опыт БЛМ подсказывает: становиться на колени, каяться, может и ботинки целовать.

Тогда вернут изгоя назад в так называемое цивилизованное общество. У которого давно в действительности всё не так как на самом деле.

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