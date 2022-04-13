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Минобороны рассказало о подвигах российских военных во время спецоперации

08:41
  • среда
  • 13 апреля 2022

Они проявили мужество и героизм

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ефрейтор Михаил Крылов обнаружил украинских диверсантов, которые готовились напасть на колонну российских войск, и первым вступил в бой с превосходящими силами противника. Михаил получил ранение, но позиций не оставил до подхода основных сил. Благодаря его умелым действиям, боевики  были уничтожены, а наша колонна прибыла в заданный район без потерь.

Инженерная бригада подполковника Романа Брикульского под минометным и артиллерийским обстрелом националистов смогла навести мостовую переправу для продвижения наших сил вглубь обороны противника. Работы осложнялись еще и непростыми погодными условиями. Тем не менее,  переправа протяженностью около 100 метров была оборудована. И наши подразделения могли вытеснить врага с занимаемых позиций.

Старший сержант Владимир Ватрусенко во время освобождения населенного пункта смог не только вывезти из-под обстрела неприятеля автомобиль с боеприпасами, что позволило предотвратить уничтожение большого количества нашей военной техники. Но и помог своим раненым товарищам-десантникам - доставил их  в безопасное место, при этом сам получил осколочное ранение.

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