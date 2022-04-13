Река затопила город в Смоленской области

Спасатели оказывают адресную помощь жителям Гагарина

Весенний паводок с каждым днем охватывает все больше российских регионов. Ситуацию в круглосуточном режиме отслеживают сотрудники МЧС.

В Центральном и Приволжском округах, где началось вскрытие рек, уже подтоплены почти 2 сотни приусадебных участков и несколько автомобильных дорог. Самая сложная обстановка - в городе Гагарин Смоленской области. Там река Гжать поднялась на четыре метра и превысила критический уровень. Адресную помощь жителям оказывают спасатели. Задействована аэромобильная группировка.

В Татарстане превентивные меры позволили избежать серьезных последствий. Реки Свияга и Большой Черемшан вышли из берегов, но подтоплены лишь мосты в низинах и дачи.

В Подмосковье под водой оказались две переправы в Истре и Можайске, а также более 40 приусадебных участков. В Брянской области - три автодороги и территория садовых товариществ. Ситуация под контролем. В этом МЧС помогает постоянный мониторинг не только с беспилотников, но и из космоса.

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