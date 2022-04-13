ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Река затопила город в Смоленской области

09:01
  • среда
  • 13 апреля 2022

Спасатели оказывают адресную помощь жителям Гагарина

Весенний паводок с каждым днем охватывает все больше российских регионов. Ситуацию в круглосуточном режиме отслеживают сотрудники МЧС.

В Центральном и Приволжском округах, где началось вскрытие рек, уже подтоплены почти 2 сотни приусадебных участков и несколько автомобильных дорог. Самая сложная обстановка - в городе Гагарин Смоленской области. Там река Гжать поднялась на четыре метра и превысила критический уровень. Адресную помощь  жителям оказывают спасатели.  Задействована  аэромобильная группировка.

В Татарстане превентивные меры позволили избежать серьезных последствий. Реки Свияга и Большой Черемшан вышли из берегов, но подтоплены лишь мосты в низинах и дачи.

В Подмосковье под водой оказались две переправы в Истре и Можайске, а также более 40 приусадебных участков. В Брянской области - три автодороги и территория садовых товариществ. Ситуация под контролем. В этом МЧС помогает постоянный мониторинг не только с беспилотников, но и из космоса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
МЧС России
МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.