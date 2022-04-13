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Российские саперы помогли фермерам в Харьковской области

08:48
  • среда
  • 13 апреля 2022

Военные обследуют дороги и поля

Министерство обороны показало кадры, на которых российские саперы обеспечивают безопасность фермеров в Харьковской области во время начала весенних полевых работ.

Аграрии вынуждены были обратиться к нашим военным - проселочные дороги в регионе часто обстреливаются ВСУ, многие из них были заминированы украинскими националистами при отступлении. Кроме того, не исключены провокации диверсионных групп, которые тоже устанавливают взрывоопасные предметы. Теперь прежде, чем выходит сельскохозяйственная техника, поля и подъездные пути обследуют наши саперы. 

Харьковская область - крупный аграрный регион Украины. Однако сейчас там ощущается нехватка топлива и семян. На помощь местным фермерам идут коллеги из России.

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Российские саперы в Харьковской области
Российские саперы в Харьковской области
Российские саперы в Харьковской области
Фермеры в Харьковской области
Фермеры в Харьковской области
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