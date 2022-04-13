ВСУ обстреляли Ясиноватую из "Градов"

По городу было выпущено 10 ракет

Семь мирных жителей Мариуполя пострадали во время обстрелов украинских военных. Такие данные приводит Совместный центр по контролю и координации.

Сегодня утром атаке подверглась Ясиноватая. По городу было выпущено 10 ракет из реактивной системы залпового огня "Град".

По-прежнему под огнем националистов находится поселок Донецкий Луганской народной республики. Накануне в Мариуполе во время съемок ранение получила наша коллега - корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова и была доставлена в госпиталь. Осколки снаряда попали ей в обе ноги. Сопровождающие репортеров военные практически закрыли журналиста собой и тоже были ранены.

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