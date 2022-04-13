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Число новых случаев COVID в мире снизилось на 24%

09:15
  • среда
  • 13 апреля 2022

Об этом рассказали в ВОЗ

За последнюю неделю количество новых случае коронавирусной инфекции в мире превысило 7 млн человек, сократившись на 24% в сравнении с предшествовавшей семидневкой. Об этом в среду, 13 апреля, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
Число случаев коронавируса в мире вплотную приблизилось к 500 млн

Эксперты отмечают, что тенденции к снижению как числа новых случаев за неделю, так и новых смертей фиксируется во всех регионах ВОЗ.

Количество новых летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за неделю превысило 22 тысячи. Это на 18% меньше, чем неделей ранее, сообщает РБК.

Ранее ученые Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт-Петербургского государственного университета подсчитали, что число регистрируемых в России за сутки случаев заболевания коронавирусом к майским праздникам может сократиться вдвое.

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