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Лукашенко сделал заявлении о вхождении Белоруссии в состав России

09:20
  • среда
  • 13 апреля 2022

Такой вариант он назвал "старым методом"

Александр Лукашенко высказался о возможности вхождения Белоруссии в состав России. Такое развитие событий он назвал "старым методом".

"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами", - заявил белорусский президент. Его слова приводит телеграм-канал "Пул Первого".

По словам словам, Россия и Белоруссия отстроят "такое единство", что другие страны у них "будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее".

Лукашенко также сообщил, что давно выступал за переход на расчеты между Москвой и Минском в российских рублях. Рубль, по словам белорусского лидера, Минск "не напрягает".

"Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это все", - сказал Лукашенко.

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