ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президенты Польши и стран Балтии анонсировали переговоры с Зеленским в Киеве

09:29
  • среда
  • 13 апреля 2022

Главы государств обсудят предоставление помощи военным и населению

В Киев на переговоры едут президенты сразу четырёх европейских стран. В среду в Киеве глава Украины Владимир Зеленский примет лидеров Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгил Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис выразят поддержку народу Украины.

Сенатор Морозов: ЕС должен готовиться к худшему
Россия изъявила готовность продавать нефть дружественным странам по любой цене

Главы государств в Киеве обсудят предоставление помощи военным и населению, а также проведение расследования военных преступлений. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы эстонского государства.

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Запад в ответ на это вводит санкции против Москвы. Европа и США поддерживают Украину новыми займами и поставками оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.