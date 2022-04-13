Президенты Польши и стран Балтии анонсировали переговоры с Зеленским в Киеве

Главы государств обсудят предоставление помощи военным и населению

В Киев на переговоры едут президенты сразу четырёх европейских стран. В среду в Киеве глава Украины Владимир Зеленский примет лидеров Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгил Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис выразят поддержку народу Украины.

Главы государств в Киеве обсудят предоставление помощи военным и населению, а также проведение расследования военных преступлений. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы эстонского государства.

"Направляемся в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", - написал президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Запад в ответ на это вводит санкции против Москвы. Европа и США поддерживают Украину новыми займами и поставками оружия.

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