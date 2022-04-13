В Московском зоопарке очнулся соня-полчок

Грызун постепенно выходит из спячки
В Московском зоопарке проснулся — хоть и не окончательно — соня-полчок. Судя по видео, грызун семейства соневых, который внешне напоминает маленькую белку, из последних сил держится за сон.
"Один из наших главных любителей поспать — соня-полчок — проснулась. И то не окончательно, она же соня. Впрочем, учитывая погоду, мы ее понимаем", — сообщили в пресс-службе зоосада.
Осенью грызуны накапливают жир, набирая до 25-40% дополнительного веса. На зимнее время впадают в спячку (с сентября по апрель).
"ТВ Центр" публикует видео и фото с сонливым грызуном.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"