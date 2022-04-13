Россиян предупредили о риске роста безработицы до уровня 2009 года

Это один из возможных сценариев

Уровень безработицы в России может достичь 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателю 2009 года в 7,8%. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков.

Эксперт напомнил, что в истории современного российского рынка труда отмечалось несколько всплесков безработицы: 1998 год — исторический максимум, затем 2009, 2015 и 2020 годы.

В феврале 2022 года был достигнут исторический минимум по уровню безработицы в 4,1%. Жуков назвал этот фактор возможным демпфером в случае неблагоприятного сценария экономического развития.

Первый сценарий, по словам специалиста, предполагает краткосрочный всплеск безработицы с последующим резким спадом до определенного уровня. Второй сценарий подразумевает резкий всплеск и снижение до небольшого значения в размере 6,5%, рассказал Жуков РБК.

1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что ситуация на рынке труда в России стабильная, но растет число граждан в режиме неполного рабочего дня, в простое. Вместе с тем число вакансий на портале "Работа России" увеличилось до 1,8 миллиона, в то время как на 1 марта их количество составляло 1,6 миллиона.

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