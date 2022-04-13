ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Работайте, пацаны!": российские вертолеты уничтожили комплекс ПВО Украины

09:41
  • среда
  • 13 апреля 2022

Минобороны показало видео работы ударных вертолетов

Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск.

Как рассказали в военном ведомстве, группа ударных вертолетов выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена украинская ракета. Ведомые вертолеты нанесли удар по месту пуска, уничтожив расчет комплекса ПВО.

"Ракета, ракета, ракета! Туда насыпай, видишь, откуда взлетела! Ещё! Туда же им! Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны!" - следует из переговоров российских военных.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вертолет
Вертолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.