"Работайте, пацаны!": российские вертолеты уничтожили комплекс ПВО Украины

Минобороны показало видео работы ударных вертолетов

Минобороны опубликовало кадры уничтожения российскими ударными вертолетами комплекса ПВО "Бук" украинских войск.

Как рассказали в военном ведомстве, группа ударных вертолетов выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена украинская ракета. Ведомые вертолеты нанесли удар по месту пуска, уничтожив расчет комплекса ПВО.

"Ракета, ракета, ракета! Туда насыпай, видишь, откуда взлетела! Ещё! Туда же им! Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны!" - следует из переговоров российских военных.

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