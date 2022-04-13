МИД России назвал фактор, усугубляющий ситуацию на Украине

Это связано с действием украинских диппредставителей

Ситуация на Украине усугубляется притоком иностранных наемников. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Российский дипломат заявил, что вербовкой иностранных наемников занимаются в том числе украинские дипломатические представительства. Сыромолотов подчеркнул, что это является нарушением норм международного права.

Вооруженные силы Украины при этом глубоко привержены экстремистским взглядам и ведут боевые действия с применением террористических методов, заявил представитель МИД России в интервью РИА Новости.

10 апреля стало известно, что российские военные нанесли минувшей ночью удар высокоточными ракетами по штабу одного из националистических батальонов в Днепропетровской области Украины. Туда ранее прибыло пополнение из иностранных наемников.

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