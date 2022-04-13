Минобороны: в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военных

151 человек получил медицинскую помощь

Минобороны России утром в среду провело брифинг по ситуации на Украине. В ведомстве сообщили, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Среди них 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола. 151 человек получил медицинскую помощь – их доставили в мариупольскую больницу.

"В городе Мариуполь в районе металлургического комбината "имени Ильича" в результате успешных наступательных действий российских ВС и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты", — сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили о попытке украинских военных прорваться из Мариуполя.

До 100 военных предприняли попытку вырваться из окружения на территории металлургического комбината. В результате ударов российской авиации и артиллерии Украина потеряла до 50 человек, еще 42 сдались в плен.

В российском военном ведомстве неоднократно заявляли, что предлагали Киеву эвакуировать оставшихся в Мариуполе военных через коридоры по согласованному маршруту. На все подобные предложения Киев отвечал отказом.

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