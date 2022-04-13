Россия и Белоруссия создадут совместную группировку спутников

Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко

Белоруссия и Россия работают над созданием общей спутниковой группировки. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

Во время встречи с главой Приморского края Олегом Кожемяко Лукашенко рассказал об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным создание космического аппарата дистанционного зондирования, который "нам нужен сегодня".

Россия и Белоруссия работают над созданием лучшего в мире аппарата, подчеркнул Лукашенко. Его разрешительная способность будет составлять 35 см, что дает возможность разглядеть "спичечную коробку".

На востребованность подобной группировки спутников указывает спецоперация России на Украине, отметил белорусский лидер. По его словам, "американцы свою разведывательную группировку дистанционного зондирования Земли сосредоточили над нами, и они все видят", сообщает ТАСС.

12 апреля, в День космонавтики, Александр Лукашенко по приглашению Владимира Путина посетил космодром Восточный в Амурской области России. Российский президент подчеркнул, что Россия сохранила свое лидерство в космонавтике — об этом свидетельствуют достигнутые в последние годы успехи страны в освоении космоса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"