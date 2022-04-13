Птица испачкала костюм Байдена после его нападок на Россию

Птица справила нужду прямо на лацкан пиджака американского лидера

Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике. На этот раз на американского президента нагадила птица.

Инцидент произошел во время выступления Байдена в Айове. В своей речи американский лидер обвинил Россию в росте цен в США и пообещал добиться снижения цен на бензин на 10 центов за галлон.

В этот момент пролетавшая над Байденом птица решила справить нужду прямо на лацкан его пиджака. Конфуз произошел в прямом эфире американского телевидения.

Байден никак не отреагировал на случившееся и продолжил выступление.

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