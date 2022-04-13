Птица испачкала костюм Байдена после его нападок на Россию

Птица справила нужду прямо на лацкан пиджака американского лидера
Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике. На этот раз на американского президента нагадила птица.
Инцидент произошел во время выступления Байдена в Айове. В своей речи американский лидер обвинил Россию в росте цен в США и пообещал добиться снижения цен на бензин на 10 центов за галлон.
В этот момент пролетавшая над Байденом птица решила справить нужду прямо на лацкан его пиджака. Конфуз произошел в прямом эфире американского телевидения.
Байден никак не отреагировал на случившееся и продолжил выступление.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"