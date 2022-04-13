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Лукашенко объяснил, почему Путин молодец

10:38
  • среда
  • 13 апреля 2022

Белорусский лидер говорит об этом всякий раз, когда речь заходит о Приморье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, за что всегда называл российского коллегу Владимира Путина молодцом.

Белорусский лидер высоко ценит то, что Путин не бросил Дальний Восток и не дал ему прийти в запустение после развала Советского Союза.

"У меня сложилось личное доброе отношение к Приморскому краю. И когда Путин мне рассказывает о Приморье и прочем, я ему всегда: "Ты молодец, что не бросил Дальний Восток", - рассказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

Накануне Лукашенко прилетел с визитом в Амурскую область. Сегодня, 13 апреля, он посетит остров Русский.   

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