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Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса

10:50
  • среда
  • 13 апреля 2022

Максимальный размер кредита составит 5 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о льготных онлайн-кредитах для представителей столичного малого и среднего бизнеса. Об этом в среду, 13 апреля, рассказали в пресс-службе градоначальника.
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Онлайн-кредиты по конечной ставке 13,5% на любые цели смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в любой отрасли экономики. Максимальный размер кредита составит 5 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки — 9 месяцев.

Онлайн-кредиты предоставляются без залога, поручительств и длительного сбора документов, поскольку документы обычно уже есть у банка, в котором открыт расчетный счет субъекта предпринимательства.

Оформление кредита через интернет-банк занимает от одного до трех дней, проверка заемщика и решение по кредиту происходят автоматически.

В программе льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса Москвы принимают участие восемь банков, сообщает ТАСС.

30 марта Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках действующих в Москве программ субъектам малого и среднего предпринимательства будет выдано свыше 8 тысяч льготных кредитов на общую сумму порядка 90 млрд рублей.

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