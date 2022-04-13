Российские военные разбили 4 украинских вертолета

На военном аэродроме Миргород уничтожены два Ми-24 и два Ми-8

В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов. Это результат успешного наступления российских ВС и подразделений народной милиции ДНР в районе металлургического комбината "Ильича". Среди сложивших оружие - 162 офицера. Наши силы продолжают поражать военные цели противника. Этой ночью были ликвидированы ещё два крупных склада вооружения и 4 украинских вертолёта.

Военнослужащие ВСУ начинают понимать бессмысленность сопротивления. Как ни старались они удержать Мариуполь, который превратили в настоящий укрепрайон, завезли множество боевой техники и боеприпасов, но вынуждены каждый день сдавать позиции.

"В городе Мариуполь в районе металлургического комбината "Имени Ильича" в результате успешных наступательных действий российских ВС и подразделений милиции ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Больше 150 морпехов были ранены - медицинскую помощь им оказали на месте, а затем доставили в городскую больницу Мариуполя. Остальные военнослужащие сейчас дают показания следственным органам.

"В ходе выполнения задач личный составе бригады попал в окружение и не имел возможности отхода. 10-11 числа было принято решение о выходе личного состава по определенному указанному маршруту из данного района. В составе группы выдвигался в указанном направлении. В ходе возникших обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие, и мы сдались в плен", - рассказал Ростислав Ломтев, заместитель командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

При этом, как следует из показаний военнопленных, по планам командования, подразделения ВСУ должны были с боями прорываться из окружения. Им обещали помощь, которой они так и не дождались.

"Сказали: на прорыв, вперед. Там вас встретят, ваша задача - только прорваться. А случилось так, что всю колонну разбили. Мина или "Град" прилетел, все загорелось. Я выпрыгнул, в чем был. И полем ушел", - заявил Эдуард Арзаев, младший сержант, водитель взвода обеспечения ВСУ.

При этом сложившие оружие рассказывают, что, судя по всему, командованием отдан приказ решивших сдаться в плен не выпускать.

Так, в ЛНР на территорию, контролируемую Народной милицией, вышла группа военнослужащих ВСУ. Они рассказали о том, что происходило в последние дни. В расположение подразделения привезли десятки мирных жителей города Рубежное и приказали их расстрелять. А после отказа солдат самих посадили под арест. Под покровом ночи им удалось бежать, но спаслись не все.

- Нас было восемь человек. Перебегали мы под обстрелами, так как увидели, что мы бежим. Стреляли из разного стрелкового оружия. Двое были убиты, один ранен. Раненого мы вытащили, забрали с собой.

Но ряд подразделений ВСУ и националистические формирования еще продолжают сопротивление. Бьют при этом по мирным, в том числе уже освобожденным, кварталам. За минувшую ночь в Мариуполе в результате обстрела были ранены семь человек. Российские части наносят удары по огневым точкам и по военной инфраструктуре ВСУ. Так, с беспилотного летательного аппарата была уничтожена батарея 152-мм гаубиц.

А это кадры, снятые из кабины вертолета Ка-52 российских ВКС. Звено ударных машин выполняло задачу по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета ЗРК "Бук". Ответным огнем позиция украинских ПВО уничтожена.

Задачи по поддержанию порядка в освобожденных районах выполняют подразделения Росгвардии. А еще, как это уже стало традицией для росгвардейцев, в преддверии Дня Победы, приводят в порядок воинские мемориалы. Теперь на территории Украины.

А в Херсоне на Аллее Славы накануне снова зажегся вечный огонь.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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