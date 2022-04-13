Лукашенко порадовался введенным санкциям

По его словам, Белоруссия стала сотрудничать с Россией "так, как должны были давно сотрудничать"

Взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах между Приморьем и Беларусью стало одной из главных тем встречи Александра Лукашенко с губернатором края. Президент Республики отметил, что настроен на серьёзную работу с регионом. Только за последние 3 года торговый оборот вырос более, чем в 3 раза. И в планах - новые амбициозные проекты.

Борт президента Беларуси садится в международном аэропорту Владивосток. Главу государства приветствуют губернатор Приморского края и мэр Владивостока. Встречают по русской традиции. Правда, вместо традиционного каравая — хлеб в форме краба. Все-таки делегация прибыла в морской город.

У Дома Переговоров во Владивостоке развиваются флаги республики Беларусь и России. За столом делегация из Минска и представители Приморского правительства.

Практически в самом начале своей речи Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина, за то, что он в свое время он дал толчок развитию Дальнего Востока. Затронул и тему западных санкций.

"Вы знаете, я даже рад, что санкции ввели, наконец то мы будем работать с Россией так как должны. Мы вот не могли никак преодолеть расчет в валюте, а теперь пожалуйста, теперь в рублях", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко прокомментировал и слухи о том, что Белоруссия войдет в состав России.

"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать и так далее", - заявил Лукашенко.

Но все же основная тематика встречи — взаимное сотрудничество Беларуси и Приморья по разным отраслям. За последние три года объем торговли увеличился в три раза.

"В этом году в 6 миллиардов рублей. Колбасные изделия, забрендировали те прилавки, в этом году поставка продукции на 2 миллиарда рублей. Объемы выросли в семь раз"", - сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Еще одна отрасль — это сельское хозяйство. На приморские поля все чаще выезжает белорусские тракторы и комбайны. За последние годы край закупил более 400 единиц техники самых разных наименований. В этом году Приморский край планирует закупить оборудование для приморской ГРЭС на сумму около трех миллиардов рублей. Ещё один пример сотрудничества: сейчас бригада белорусских специалистов возводит музейно- образовательного центр на острове Русский. А в планах - и контракты в жилищном строительстве.

После совещания Александр Лукашенко отправится на остров Русский. Глава республики уже получил приглашение на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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