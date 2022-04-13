В Крыму родились редкие белые дикобразы

В дикой природе звери с таким окрасом обычно не выживают

В крымском сафари-парке у пары белых дикобразов появилось потомство. Это редкое явление, ведь в дикой природе звери с таким окрасом, как правило, не выживают. Детёнышам сейчас всего несколько дней.

Громко фырчит, неуклюже топает лапами, переваливаясь с боку на бок, встает в угрожающую позу и даже имитирует нападение, когда кто-то из сотрудников пытается прибраться в вольере.

Дикобразы защищают потомство, но иголками не стреляют – это большое заблуждение. Чаще всего в природе нападающий сам натыкается на колючки. Сотрудники парка знают эту особенность. Говорят, главное - не делать резких движений. А еще лучше подкупить грызунов хрустящими овощами.

"Рацион у них разный: картошка, свекла, морковка, капуста. Малыши - на материнском молоке, а взрослым надо такое, чтоб было, чем кормить", - сказал Александр Новиков, кипер парка львов "Тайган".

Самка и самец оберегают и согревают потомство по очереди. Еще не колючие, почти слепые детеныши находят родителей по звуку. Растут быстро. Через пару недель после рождения мягкие иглы станут твердыми, а через месяц молодых дикобразов не отличишь от взрослых особей.

На улице еще холодно, поэтому дикобразы с детенышами пока живут в зимних вольерах. Впрочем, для норных животных это практически естественная среда обитания. Солнечный свет они не очень любят, так что в вольеры выйдут уже ближе к маю.

В парке львов живет большое семейство хохлатых дикобразов. Но белая пара одна. В дикой природе такие грызуны не выживают. Без естественной маскирующей окраски они становятся мишенью для хищников. Поэтому потомство этой пары – редкое явление.

"Родители очень заботливые. Малыши рождаются с мягкими иголками. И очень хорошо кормят, выкармливают сами. Наше вмешательство здесь минимальное, только чтобы был всегда свежий корм. Все остальное – семья очень заботливая дикобразов, они вырастят малышей сами", - говорит Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Возле мамы детеныши обычно находятся до полугода, затем начинают самостоятельную жизнь. Белое семейство может присоединиться к остальным дикобразам, а если не уживутся, то получат отдельный вольер.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Белогорск, Республика Крым.

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