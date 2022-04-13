Паводки набирают силу в 28 регионах, предупреждают в МЧС

В результате разлива рек подтоплены десятки мостов и автомобильных дорог, сотни приусадебных участков. Паводки набирают силу в 28 регионах, сообщают в МЧС. Последствия подтоплений ликвидируют в Приволжье, на юге и в центральной части страны. В Московской области в опасной зоне оказались сразу несколько дачных посёлков.

Большая вода пришла почти в треть российских регионов. В Подмосковье затопило дачные поселки в районе Истры, Можайска, Балашихи, Ногинска, Электростали. В садовом поселке Фрязево самый популярный транспорт сейчас – внедорожники и надувные лодки. Юрий Денисов живет в этом поселке уже 12 лет. Но такое половодье видит впервые.

"Бывали у нас подтопления, но где-то дня два-три, и вода сама уходила. А здесь она с пятницы просто стоит и никуда не движется. Причину сложно сказать. Может быть, где-то примерзло", - говорит местный житель.

Следить за паводковой обстановкой помогают снимки из космоса. В МЧС сообщают, что не только в Центральном, но и в Приволжском федеральных округах реки начали активно освобождаться от льда. Из-за интенсивного таяния в 28 регионах уже подтоплены дороги, жилые дома и приусадебные участки.

В Оренбургской области размыло плотину. Коммунальщикам предстоит непростая работа. В Татарстане резко поднялся уровень воды в реках Свияга и Большой Черемшан. В Адлере на фоне пальм местные жители снимают просто тропические ливни. Дожди здесь идут третий день. В Сочи ожидают усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду. Городские оперативные и дорожные службы перевели в усиленный режим работы. В городе сошел оползень. Пласты асфальта буквально смыло по склону вместе с землей.

По данным синоптиков паводок в этом году будет короткий, но бурный. Пока спасатели масштабных наводнений не прогнозируют.

Иван Колесников, Дмитрий Наякшин, Владислав Карташов, Станислав Соколов, "ТВ Центр".

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