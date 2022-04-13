Джо Байден перепутал Украину и Китай

Президент США оговорился во время выступления, посвященного росту цен

Сегодня президенты стран Балтии и Польши отправились с официальным визитом в Киев. По словам литовского лидера, главы государств намерены заявить о политической поддержке и военной помощи. Запад продолжает накачивать Украину оружием, усиливать санкционное давление и сыпать обвинениями в адрес России. Так, Джо Байден вновь переложил на Москву ответственность за рекордную инфляцию в США. Однако в СМИ обратили внимание на небольшой конфуз во время речи президента.

Портреты американского президента и видеокадры его выступления в Айове снова на первых строчках новостей и снова расходятся на мемы в соцсетях. "Атака на Байдена" – самый невинный из заголовков. Прямо во время президентской речи на левом лацкане пиджака появляется небольшое серое пятно.

Заголовок Daily Mail: "Метафора того, что чувствуют американцы: Птица пометила Байдена во время выступления в Айове, на котором он пообещал снизить цены на газ на 10 центов за галлон".

"В Белом доме заявили, что это была кукуруза. Но в социальных сетях считают иначе. Вот популярные комментарии: "Даже птицы знают, кто таков Байден на самом деле"; "Очень жаль, что птица, которая атаковала Джо Байдена, промахнулась на несколько дюймов мимо его лба. Это стало бы абсолютно историческим событием", - пишет издание.

Последние 22 минуты своей патетической речи Байден произносил уже в испачканном пиджаке. И то ли в замешательстве, то ли уже по привычке опять перепутал названия стран.

"Два крупнейших мировых поставщика зерна – Китай... То есть Украина и Россия – они делают всё не так, как обычно. Поэтому цены растут. 70-процентный рост цен в марте – это результат повышения цен на бензин [президентом России Владимиром] Путиным", - заявил президент США Джо Байден.

Инфляция в США действительно бьёт рекорды – уже 8,5% по сравнению с прошлым годом. Последний раз такое было в 1981 году. Но, по мнению экономистов, оценки которых приводит авторитетный Wall Street Journal, причина – не действия далёкого Кремля, а политика команды самого Байдена и Демократической партии, которой не стоит строить иллюзий в преддверии грядущих выборов в Конгресс.

Заголовок WSJ: "В марте инфляция в США выросла до 8,5%, достигнув 40-летнего максимума".

"Рост индекса потребительских цен по сравнению с предыдущим годом обусловлен стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания. Всё это является следствием комбинации чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики. Инфляция – это мощная политическая сила, поэтому на неё нельзя просто закрыть глаза. Если парламентские выборы в ноябре станут референдумом по вопросу о стоимости жизни, то американские избиратели будут винить не Кремль, а находящуюся у власти в Вашингтоне партию", - пишет СМИ.

С повышением цен растёт и антирейтинг самого Байдена – он достиг уже 58%. Пока американскую экономику заметно штормит, производители идут на всевозможные уловки. В лексикон снова входит популярный в 70-е годы термин "шринкфляция".

"Шринкфляция – это когда компании пытаются сохранить свои деньги при росте цен. Для этого в упаковке размещается меньшее количество продуктов или уменьшаются порции в ресторанах. Даже в рулонах туалетной бумаги становится меньше листов. А стоит это всё по-прежнему", - говорит Энни Гаспарро, репортёр Wall Street Journal.

Дальнейшие перспективы туманны. Но налаживать испорченные отношения с Москвой Запад упорно не собирается. Хотя тревогу бьют и в Европе. На первое место по ценам на бензин и дизельное топливо вышла Германия – литр стоит не меньше двух евро. И это ещё без эмбарго на поставки энергоносителей, которым Брюссель грозит России. Если его введут, в Германии под угрозой окажутся целые отрасли – например, производство высокотехнологичных люминофоров. Но Запад продолжает политику санкций и дальнейшее вооружение Украины. Эшелоны с немецкими БМП и самоходными гаубицами сейчас проходят по территории Польши. Варшава уже передала Киеву первую партию из 100 танков Т-72 и боевые машины пехоты. Бронетранспортёры прибыли из Австралии. А в норвежском парламенте рассматривают возможность поставок противокорабельных комплексов.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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