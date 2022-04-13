Число детей-сирот в России сократилось на треть

Это произошло за пять лет

За последние пять лет в России число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственном банке данных и подлежащих устройству в семью, сократилось на 34%. Об этом в среду, 13 апреля, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова

По словам замглавы кабмина, это произошло благодаря слаженной работе всех структур, занятых в семейном устройстве. Также в России продолжает совершенствоваться законодательство, направленное на защиту и благополучие детей, находящихся в организациях для детей-сирот.

При этом возникают новые задачи по семейному жизнеустройству детей старшего возраста и детей, имеющих серьезные заболевания и инвалидность. Решение этих вопросов требует новых подходов к поддержке и профессиональной подготовке замещающих семей, отметила Голикова.

Вице-премьер также рассказала, что особое внимание уделяется обеспечению сопровождения семей, принявших ребенка, оставшегося без попечения родителей, для этого создано 3 623 службы сопровождения во всех регионах страны, сообщает "Интерфакс".

После начала массовой эвакуации жителей Донецкой и Луганской народных республик вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала, что россияне готовы принять в свои семьи эвакуированных из Донбасса детей-сирот.

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