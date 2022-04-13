Россияне потребовали от Netflix 60 миллионов компенсации

Компания нарушила права пользователей

Российские пользователи потребовали от стримингового сервиса Netflix 60 миллионов рублей компенсации за уход с рынка.

Пока в группе исцов 20 человек – это минимальное количество, необходимое для коллективного иска, передает РИА Новости со ссылкой на адвокатов. Заявители считают, что Netflix нарушил их права односторонним отказом от предоставления услуг на территории России.

"В работе еще около 100 заявок, процесс присоединения истцов продолжается и будет продолжен даже в процессе рассмотрения иска в суде", - отметили в бюро "Чернышев, Лукоянов и партнеры".

Ранее американский стриминговый сервис Netflix решил "приостановить работу" в России из-за начала спецоперации на Украине.

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