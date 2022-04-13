Рособрнадзор объяснил необходимость традиции поднятия флага в школах

Во многих регионах это устоявшаяся практика, отметил глава ведомства

Введение традиции поднятия флага в российских школах станет важным элементом, формирующим патриотизм. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Изменения в государственную программу "Развитие образования". Предполагают оказание поддержки по обеспечению всех школ страны государственной символикой.

Кравцов рассказал, что поднятие флага во многих регионах страны уже стало устоявшейся практикой. Такую традицию можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания.

Предложение начинать неделю с подъема флага под гимн России могла бы стать позитивной практикой, которая поспособствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения, цитирует главу Минпросвещения РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с началом 2021/22 учебного года в российских школах начали распространять практику поднятия государственного флага. Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать церемонию поднятия российского флага школьной традицией и частью воспитательного процесса.

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