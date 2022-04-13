С коронавирусом в России госпитализированы еще 3297 человек

Выявлено 11754 случая

За сутки в России госпитализированы 3297 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 11754 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 933 человека, из них госпитализированы только 185.

Выздоровели за сутки 28135 человек. Скончались 267 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18030579 человек. Умерли 372512 зараженных. Вылечились 17299263 заболевших.

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