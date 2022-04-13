Опрос показал, сколько россиян запаслись едой

Исследование провел ВЦИОМ

Продовольственные запасы имеются у 85% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опроса опубликованы в среду, 13 апреля.

Среди участников опроса 61% заявили, что имеют столько же запасов, сколько и в 2021 году. Доля тех, кто нарастил запасы продуктов по сравнению с прошлым годом, составила 8%. Уменьшились продовольственные запасы за год у 16% респондентов.

Опрошенные в 46% случаев объяснили, что делают запасы продуктов, опасаясь их подорожания. 29% боятся товарного дефицита.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, комментируя итоги опроса, выразил мнение, что наблюдается "укорененный в сознании граждан механизм, являющийся частью комплекса адаптационных паттернов, позволяющих россиянам довольно успешно противостоять кризисам – по крайней мере, быть к ним морально готовыми", сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса среди изменений, которые россияне ожидают от ухода иностранного бизнеса из России, были названы рост цен (14%), снижение уровня жизни (6%), безработица (5%), недоступность и дефицит товаров (4% и 3% соответственно).

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