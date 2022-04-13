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В кабмине назвали главные риски российской экономики

12:01
  • среда
  • 13 апреля 2022

"Просадка" экономики уже началась

Результаты опросов, проведенных среди руководства системообразующих предприятий в России, подтвердили начало "просадки" российской экономики. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Как заявил замглавы правительства во время выступления в Совете Федерации, одним из главных нынешних рисков для российской экономики является ее "просадка". Причинами Белоусов назвал логистические ограничения и недостаток ликвидности.

Первый вице-премьер уточнил, что в промышленности и торговле снижение объемов производства составило порядка 11%, в других секторах экономики — 9-10%.

При этом Белоусов подчеркнул, что пока "просадка" экономики не затронула российский рынок труда, сообщает "Интерфакс".

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия привыкла к санкциям, а к очередному усилению давления начала готовиться год назад. Несмотря на достаточно сложную ситуацию, "наша экономика все еще на ногах", отметил пресс-секретарь российского лидера.

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