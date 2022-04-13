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СК завел дела по фактам пыток российских солдат на Украине

12:16
  • среда
  • 13 апреля 2022

Телесные повреждения военные получили при жизни

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам пыток и истязаний убитых российских солдат на Украине.

В убийстве и применении запрещенных методов войны обвиняют неустановленных пока украинских бойцов.

По данным СК, после завершения боевых действий на территории обнаружили тела четырех российских военнослужащих со следами увечий. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни.

Эти факты свидетельствуют о нарушении Украиной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Еще одно дело заведено по факту возможного применения украинскими военными запрещённых химикатов против людей. ВС России обнаружили на одной из брошенной ВСУ воинских частей беспилотники с емкостями для жидкости и распылителями.

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