Макрон отказался поддержать слова Байдена о "геноциде" на Украине

Русские и украинцы - братские народы

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть действия России на Украине геноцидом.

"Я буду осторожен с такими терминами сегодня. Украинский народ и русский народ - братские народы… Я не уверен, что нагнетание слов служит делу", - заметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что хочет прекратить войну в Европе и восстановить мир. "То, что происходит - это безумие", - констатировал президент в эфире телеканала France 2.

Ранее президент США Джо Байден позволил себе обвинить российского коллегу Владимира Путина в "геноциде" украинского населения. Об этом он заявил во время выступления в штате Айова 12 апреля, говоря о ценах на бензин. На следующий день Байден еще раз подтвердил свое высказывание.

"Я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее и яснее, что Путин попросту пытается стереть с лица земли саму мысль о существовании украинцев", - подчеркнул американский лидер.

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