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Правительство объявило о стабилизации ситуации с основными продуктами

12:49
  • среда
  • 13 апреля 2022

Ситуация в ритейле под контролем

Потребительский спрос на социально значимые товары в России стабилизировался. Об этом в среду, 13 апреля, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
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По словам замглавы кабмина, ситуация в торговле устойчива и находится под полным контролем. Уже в 20-х числах марта потребительский спрос на социально значимые товары стабилизировался.

Началось восстановление запасов в розничной торговле, по основным группам товаров они достигли нормы, рассказал Белоусов. Он уточнил, что запасов сахара хватит более чем на две недели, подсолнечного масла — более чем на пять недель.

Запасы по муке и крупам оцениваются в 5-6 недель, по детским смесям и консервам — 10-12 недель, цитирует первого вице-премьера "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна продает за рубеж больше продуктов питания, чем покупает. Как уточнил глава государства, внутренний рынок России по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством.

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