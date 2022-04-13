"Если отнимут, я отдам": Хаматова назвала "бредятиной" звание народной артистки

Сбежавшая в Латвию актриса назвала звание советским пережитком

Российская актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью латвийскому телевидению о своем отношении к званию "Народная артистка России".

"Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам", — цитирует слова артистки издание о знаменитостях "Стархит".

Хаматова отметила, что ее любят представлять народной артисткой, но она всегда запрещает это, поскольку считает, что ценность профессии заключается не в званиях.

Более того, когда актрису хотели представить к государственным наградам, она отказывалась - и это было не единожды. Артистка даже не посещала церемонии награждения.

В марте стало известно, что Хаматова уволилась из московского театра "Современник" и уехала в Латвию, где у нее есть дом. Поводом для переезда стала спецоперация на Украине. Хаматова бросила в России съёмки в кино, работу в театре и свой благотворительный фонд.

Чулпан Хаматова – актриса театра и кино, народная артистка России, лауреат Государственной премии России. В прошлом - ведущая актриса московского театра "Современник". Хаматова является одним из учредителей благотворительного фонда "Подари жизнь".

Ранее Хаматова говорила, что ей предлагали возглавить "Современник", но она отказалась это сделать.

В 2012 году Чулпан Хаматовой было присвоено почётное звание народной артистки России.

Видео: смотрите выпуск программы "Временно доступен" с Чулпан Хаматовой

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