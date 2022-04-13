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Подмосковные школьники попали в больницу из-за перцового баллончика

12:57
  • среда
  • 13 апреля 2022

Прокуратура начала проверку

Трое школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика в подмосковном Клину.

Инцидент произошел во вторник днем, 12 апреля. Пострадавшие – двое девочек и один мальчик 15-16 лет, сообщает телеканал РЕН.

"Мама купила ребенку перцовый баллончик, чтобы он защищался от собак в СНТ, где они проживают. Мальчик решил продемонстрировать его своим одноклассникам в Клину и распылил", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Региональная прокуратура начала проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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