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Росстат озвучил предварительные итоги переписи населения

13:23
  • среда
  • 13 апреля 2022

Окончательные данные начнут публиковать с апреля

В России, по предварительной оценке результатов Всероссийской переписи населения, проживает около 147 млн человек. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков.
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Глава ведомства отметил, что показатель может быть скорректирован не более чем на 400-500 тысяч человек в большую или меньшую сторону. Окончательный показатель будет опубликован в мае.

Росстат продолжает проверять данные переписи, полученные из различных источников: портал госуслуг, стационарные переписные участки, планшеты переписчиков, бумажные машиночитаемые листы от спецконтингента. Специалисты объединяют базы, вычищают дубли и проверяют связность данных.

По словам Малкова, предварительные данные показывают, что более чем в 20 регионах численность населения превысит текущие оценки. Увеличение количества жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края показывает недоучет ежегодно фиксируемого миграционного прироста населения.

При этом в 27 регионах численность населения, напротив, сократилась. Это относится к субъектам Дальневосточного федерального округа, отдельных регионов Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного округов.

Предварительные итоги переписи по субъектам Федерации Росстат планирует опубликовать в апреле. Затем с мая по декабрь будут публиковаться окончательные итоги по разным темам и направлениям переписи.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В ней широко использовали цифровые технологии, также работали традиционные переписные участки.

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