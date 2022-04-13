Росстат озвучил предварительные итоги переписи населения

Окончательные данные начнут публиковать с апреля

В России, по предварительной оценке результатов Всероссийской переписи населения, проживает около 147 млн человек. Об этом рассказал руководитель Росстата Павел Малков.

Глава ведомства отметил, что показатель может быть скорректирован не более чем на 400-500 тысяч человек в большую или меньшую сторону. Окончательный показатель будет опубликован в мае.

Росстат продолжает проверять данные переписи, полученные из различных источников: портал госуслуг, стационарные переписные участки, планшеты переписчиков, бумажные машиночитаемые листы от спецконтингента. Специалисты объединяют базы, вычищают дубли и проверяют связность данных.

По словам Малкова, предварительные данные показывают, что более чем в 20 регионах численность населения превысит текущие оценки. Увеличение количества жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Краснодарского края показывает недоучет ежегодно фиксируемого миграционного прироста населения.

При этом в 27 регионах численность населения, напротив, сократилась. Это относится к субъектам Дальневосточного федерального округа, отдельных регионов Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного округов.

Предварительные итоги переписи по субъектам Федерации Росстат планирует опубликовать в апреле. Затем с мая по декабрь будут публиковаться окончательные итоги по разным темам и направлениям переписи.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В ней широко использовали цифровые технологии, также работали традиционные переписные участки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"