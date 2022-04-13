СКР допросит сдавшихся в плен украинских военных

Ранее в Минобороны объявили, что более тысячи украинских морских пехотинцев сложили оружие в Мариуполе

Следственный комитет России допросит пленных украинских военных, которые ранее сдались в Мариуполе. Следственные действия пройдут в рамках ранее возбужденных уголовных дел, связанных с преступлениями ВСУ в Донбассе.

"Их показания могут иметь важное значение", - указала представитель СКР Светлана Петренко.

В СКР пообещали гуманно обращаться с пленными. Все международные правила будут соблюдены, сообщила Петренко.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.

Видео: смотрите утренний брифинг МО России

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