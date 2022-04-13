Похудевший в колонии Михаил Ефремов поддержал спецоперацию

Актер считает, что у России не было выбора

Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов поддержал проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса. Его слова передал адвокат актера Петр Хархорин.

"Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас", - передал слова Ефремова адвокат.

Заявление публикует "Комсомольская правда". Как пишет издание, за время содержания в колонии Михаил Ефремов заметно похудел. Актер все так же занят швейным ремеслом - вставляет молнии в одежду.

"КП" также удалось обменяться с Ефремовым несколькими письмами, однако публиковать их содержимое газета отказалась.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

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