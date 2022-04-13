ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похудевший в колонии Михаил Ефремов поддержал спецоперацию

13:17
  • среда
  • 13 апреля 2022

Актер считает, что у России не было выбора

Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов поддержал проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса. Его слова передал адвокат актера Петр Хархорин.

"Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас", - передал слова Ефремова адвокат.

Заявление публикует "Комсомольская правда". Как пишет издание, за время содержания в колонии Михаил Ефремов заметно похудел. Актер все так же занят швейным ремеслом - вставляет молнии в одежду.

"КП" также удалось обменяться с Ефремовым несколькими письмами, однако публиковать их содержимое газета отказалась.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице. Актера приговорили к 8 годам колонии общего режима, позднее наказание было смягчено до 7,5 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.