Референдума не будет

Швеция уже летом намерена подать заявку на вступление в Североатлантический альянс.

Об этом написало издание Svenska Dagblade. Руководство правящей Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) планирвет подать заявку на встрече стран НАТО в Мадриде 29-30 июня.

Референдум о членстве в НАТО проводить в Швеции не собираются. Согласно данным предварительных опросов, 46% шведов выступили за вступление в НАТО, 30% высказались против, а остальные не определились.

Ранее британская газета The Times написала, что власти Финляндии подадут заявку на вступление в НАТО тоже в июне этого года.

В Москве считают, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не принесет пользы этим государствам.

"Данный вопрос серьезно влияет на нашу безопасность, таким образом, мы вынуждены будем выступить с ответными шагами, - заявил газете "Известия" член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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