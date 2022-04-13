ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лайма Вайкуле уехала в США вместе с мужем

13:27
  • среда
  • 13 апреля 2022

У певицы возникли проблемы со здоровьем

Лайма Вайкуле уехала из Латвии в США. Причиной отъезда стали проблемы со здоровьем.

Как рассказал порталу Privātā Dzīve супруг 68-летней певицы Андрей Латковский, она проходит медицинское обследование. Сама Вайкуле отказалась обсуждать свое состояние.

"Я сейчас нигде не появляюсь. Но ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", — я им отвечаю: "Определенно лучше". Сейчас неприлично говорить о своих проблемах", — отметила певица.

Издание утверждает, что в США Вайкуле уехала еще в феврале. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе. Когда певица намерена вернуться в Латвию, не сообщается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.