Лайма Вайкуле уехала в США вместе с мужем

У певицы возникли проблемы со здоровьем

Лайма Вайкуле уехала из Латвии в США. Причиной отъезда стали проблемы со здоровьем.

Как рассказал порталу Privātā Dzīve супруг 68-летней певицы Андрей Латковский, она проходит медицинское обследование. Сама Вайкуле отказалась обсуждать свое состояние.

"Я сейчас нигде не появляюсь. Но ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: "Как ты себя чувствуешь?", — я им отвечаю: "Определенно лучше". Сейчас неприлично говорить о своих проблемах", — отметила певица.

Издание утверждает, что в США Вайкуле уехала еще в феврале. Сейчас она находится в Лос-Анджелесе. Когда певица намерена вернуться в Латвию, не сообщается.

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